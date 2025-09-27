به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۳۹ واحد روی عدد ۷۸۰ هزار و ۸۵ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات بورس در پایان روز به ۱۰ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان رسید.

بیش از ۸۰ درصد نماد‌های بازار در محدوده مثبت قرار گرفتند و بیشترین ورود پول افراد حقیقی به صندوق‌های سهامی بود.

صندوق‌های درآمد ثابت نیز بیشترین خروج پول را ثبت کردند.

همچنین بیش از ۴۴۰ نماد در پایان بازار در صف خرید قرار گرفتند و در مجموع بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

کارشناسان معتقدرند در هفته‌های گذشته همه ریسک‌های بازار در قیمت‌ها منعکس شده و بسیاری از سهم‌ها حتی از ارزش ذاتی پایین‌تر معامله می‌شوند.

از سوی دیگر، عوامل بنیادی هم از بازار حمایت می‌کنند. گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها و اخباری مثل پرداخت مطالبات پالایشی‌ها و مجوز عرضه ارز صادراتی در بازار توافقی، چشم‌انداز سودآوری صنایع را روشن کرده است.

ترکیب اخبار مثبت، گزارش‌های بنیادی و رفع فشار‌های روانی باعث شد امروز نشانه‌های تازه‌ای از بازگشت اعتماد به بورس دیده شود.