کتاب «دینامیک بهروز» نوشته نصرتالله محمودزاده که به روایت زندگی مهندس بهروز پورشریفی میپردازد، کمتر از یک ماه پس از انتشار به چاپ دوم رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این کتاب کاری از انتشارات روایت فتح است و بخشی از آن به طراحی و اجرای پلهای حیاتی در عملیاتهای بزرگ دفاع مقدس از جمله خیبر و والفجر ۸ اختصاص دارد.
نویسنده در نگارش این اثر علاوه بر استفاده از اسناد جنگ، با همرزمان و خانواده پورشریفی نیز گفتوگو کرده تا روایتی دقیقتر و زندهتر از نقش این مهندس تبریزی در جبههها ارائه کند.
به گفته ناشر، استقبال نسل جوان از این اثر نشان میدهد که بازخوانی دستاوردهای فنی و ابتکارهای مهندسی دوران جنگ همچنان برای مخاطبان امروز جذابیت و اهمیت دارد.
مریم حامدی گزارش میدهد: