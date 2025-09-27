چهارمتخلف کار غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده قیصری و سبزکوه چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان گفت:در حین گشت و کنترل مأمورین اجرایی دو مورد شروع به شکار غیرمجاز و دو مورد شکار غیرمجاز پرندگان شناسایی و متخلفان را دستگیرکردند.

طاهری افزود: از این افراد ادوات و لوازم شکار شامل دو قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی تک‌لول غیرمجاز، یک قبضه سلاح شکاری دولول غیرمجاز، یک قبضه سلاح شکاری پنج‌تیر برونینگ ساخت بلژیک و سه قطعه کبک کشف و ضبط شد.

به گفته وی: متخلفان تحویل مراحل قانونی شدند.