به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدحسین حسن زاده در جلسه شورای مدیریت پسماند افزود: شهرداری مراغه پس تدوین برنامه و ارائه آن به اداره کل حفاظت محیط زیست باید اجرای طرح را در مدت سه سال انجام دهد.

وی اضافه کرد: تفکیک زباله از مبدا، دفن استاندارد، مدیریت شیرابه، باز چرخانی شیرابه و بازیافت زباله اقداماتی است که شهرداری در دفن اصولی پسماند شهر باید در اولویت قرار دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: شهرداری مراغه درصورت ارائه نکردن طرح و برنامه، به عنوان آلوده کننده محیط زیست به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

حسن زاده برخورد قانونی با تخلیه زباله را در تالاب شور چمن مراغه خواستار شد و افزود: تخلیه نخاله‌های ساختمانی موجب آلودگی منطقه شور چمن به عنوان یک تالاب شده است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این جلسه از اجرا نشدن مصوبات جلسه شورای مدیریت پسماند توسط دستگاه‌های اجرایی شهرستان انتقاد کرد.

امین امینیان افزود: بخش زیادی از مصوبات جلسه پیش مدیریت پسماند عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: منطقه شور چمن به لحاظ انباشت زباله وضعیت خوبی ندارد و هرچه سریعتر این منطقه باید محصور و ساماندهی شود.