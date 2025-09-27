پخش زنده
دانشنامه مولفان فرهنگ مهدوی با حضور نویسندگان و فرهیختگان حوزه فرهنگ مهدوی در دهم مهرماه رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دانشنامه مولفان فرهنگ مهدوی که شامل شرح حال و معرفی آثار مهدی نگاران صاحب نام از جمع مولفان پنج قرن نخست پس از بعثت است، ساعت 16 روز پنجشنبه دهم مهرماه در سالن مهر حوزه هنری رونمایی خواهد شد.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین حسن طارمی رئیس دانشنامه جهان اسلام، حجتالاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی رئیس دانشکده معارف و علوم حدیث و اسماعیل شفیعی سروستانی درباره این اثر که نگارش آن هفت سال طول کشیده است سخن خواهند گفت.