پیشبینی افزایش تدریجی سرعت باد برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از افزایش تدریجی سرعت وزش بادهای شمالی از روز یکشنبه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که بهتدریج از روز یکشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی و تداوم آن تا روز پنجشنبه، در برخی از ساعتها سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم خواهد بود.
محمدرضا انصاری افزود: در این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.
وی آسمان استان را صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در شمال خلیج فارس احتمال وقوع ناپایداری و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و از فردا بهتدریج ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و از فردا بهتدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
انصاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۵:۴۵، مد اول ساعت ۱۱:۱۵، جزر دوم ساعت ۱۵:۳۰ و مد دوم ساعت ۲۲:۵۰ دقیقه خواهد بود.