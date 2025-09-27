به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل جعفر بذری افزود: به مناسبت روز جهانی و هفته گردشگری برای گردشگرانی که استان اردبیل را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند، تخفیف ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تمام مراکز اقامتی، تاسیسات گردشگری، آبدرمانی‌ها و رستوران‌های استان اردبیل فعال و آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران است، اظهار کرد:‌ تخفیف ۴۰ درصدی از پنجم تا یازدهم مهرماه در تمام مراکز اقامتی و هتل‌های استان اعمال می‌شود و مردم می‌توانند با سفر به استان اردبیل از این تخفیف استفاده کنند.

وی گفت: استان اردبیل با بیش از ۲۰ هزار تخت اقامتی رسمی، رتبه سوم کشور را از این نظر دارد و این ظرفیت مهم در کنار سایر تاسیسات گردشگری مانند آبدرمانی‌ها و مراکز تفریحی، تاریخی و طبیعی ظرفیت منحصر بفردی برای پذیرایی از گردشگران فراهم کرده است.

رئیس جامعه هتل‌داران استان اردبیل بیان کرد:‌ با توجه به پایان فصل پیک سفرها و شروع فصل پاییز، فرصت مناسبی برای سفر به استان اردبیل فراهم شده و تاسیسات گردشگری استان آماده ارائه خدمات به گردشگران و مسافران است.