سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای آبان به صورت کامل راهاندازی میشود و وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مختلف میبایست پیش از آبان برای تأمین نیازهای ارز خدماتی خود نسبت به فراهم کردن زیرساختهای اتصال سامانه داخلی خود به این سامانه اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۳۱۹۳۶/۰۳ مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۳ درخصوص ابلاغ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تاریخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۴ بهطور کامل عملیاتی میشود.
در این راستا مفاد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی» با محوریت فروش ارز از طریق سامانه فوقالذکر و همچنین آخرین نسخه از «دستورالعمل تخصیص و تأمین ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» (پیوست) تدوین و ابلاغ شد.
از تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۴، فرآیند تأمین ارز خدماتی صرفاً از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت میپذیرد.
گفتنی است اتصال سامانه داخلی دستگاههای اجرایی به سامانه ارز خدماتی در بستر گذرگاه خدمات دولت در چارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی انجام میشود و از ابتدای آبان ماه و شروع به کار سامانه ارز خدماتی، رویه حضوری تخصیص ارز خدماتی از طریق تالار ارز به صورت کامل متوقف میشود و دسترسی دستگاههایی که به صورت مستقیم به سامانه ناخدا متصل هستند نیز سلب میشود.