دادستان عمومی و انقلاب شادگان گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، ۲۱ نفر از محکومان واجدشرایط این شهرستان به مرخصی رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا علینسب اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، با اعطای مرخصی به محکومان واجد شرایط که فرزند محصل دارند، موافقت کرد.
وی افزود: بر پایه این تصمیم، ۲۱ نفر از محکومان واجد شرایط که مشمول مقررات مرخصی بودند، با رعایت موازین قانونی از جمله اخذ تأمین مناسب و حفظ ملاحظات امنیتی، پس از تشکیل شورای طبقهبندی زندان و همزمان با آغاز سال تحصیلی فرزندان خود به مرخصی رفتند.
علی نسب ادامه داد: حضور والدین در روزهای آغازین سال تحصیلی از مصادیق رعایت حقوق کودک و تحکیم بنیان خانواده است و اعطای این مرخصی در چارچوب مقررات و پس از احراز شرایط قانونی صورت گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شادگان بیان داشت: این تصمیم در راستای سیاستهای کلی قوه قضاییه مبنی بر صیانت از حقوق عامه و حمایت از نهاد خانواده گرفته شده است.