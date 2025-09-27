پخش زنده
تاریخ معاصر ایران و منطقه نشان میدهد که هشت سال دفاع مقدس تنها یک جنگ نبود؛ بلکه مکتبی از ایستادگی و ایمان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ملت ایران با دستان خالی، اما با تکیه بر اتحاد و بصیرت، در برابر قدرتهای مجهز جهانی ایستاد.
امروز نیز در جبهه مقاومت و جنگ دوازدهروزه ایران با رژیم صهیونیستی، همان صحنه تکرار شد، جوانانی که با کمترین امکانات، اما با بیشترین باور، هیبت پوشالی دشمن را شکستند.
وجه مشترک این میدانها روشن است، چه در خرمشهر، چه در غزه و چه در قلب ایران اسلامی... دشمن یکی است، نقشهها یکی است و پاسخ ملتها نیز یکی است: ایستادگی.