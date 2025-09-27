ماموران انتظامی شهرستان فردوس انواع کالای قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال در بازدید از خودروهای عبوری کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان فردوس گفت: ماموران ایست و بازرسی شهرستان فردوس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یکدستگاه سواری سمند مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ بلوکیان افزود: مأموران در بازرسی از سواری سمند، انواع لوازم خانگی قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی کالا‌های قاچاق کشف شده بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شد.

به گفته وی مأموران در این رابطه یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.