استاندار خراسان شمالی بر ضرورت برنامهریزی برای تشکیل خانههای المپیاد در همه شهرستانهای استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری صبح امروز در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: هدف از تشکیل خانههای المپیاد در همه شهرستانها را پرورش نخبگان علمی و توزیع عادلانه فرصتهای آموزشی اعلام کرد.
بهمن نوری همچنین از تجهیز ۶۰ مدرسه استان با کمک بانکها خبر داد و خواستار بهرهگیری از ظرفیت خیرین و شهرداریها در برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری شد تا مشارکت جامعه در آموزش و پرورش افزایش یابد.
وی ادامه داد: استان خراسان شمالی، با وجود ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی بالا مانند روستای هنامه، چالشهایی همچون جمعیت معلول قابل توجهی را در دانش آموزان تجربه میکند بنابراین توجه ویژه آموزش و پرورش استان به دانش آموزان این منطقه ضروریست.