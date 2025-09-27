به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار سید حسین میرصالحی از فرماندهان دوران دفاع مقدس در این مراسم گفت: دغدغه شهدا ولایت پذیری و وحدت بود اتفاقی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه رخ داد و مردم با استعانت از شهدا در کنار نظام و انقلاب ماندند و توطئه‌ها آمریکایی - اسرائیلی را شکست دادند.

وی افزود: ما باید در مسیر شهدا گام برداریم و مسوولان نیز باید با خدمت رسانی در شرایط جنگی و غیر جنگی در کنار مردم باشند، چون شهدا این را می‌خواستند و همه باید پاسخگوی عملکرد خود در پیشگاه خداوند متعال باشیم.

سردار میرصالحی، دفاع مقدس ۱۲روزه را شکست دیگر در کارنامه دشمنان انقلاب اسلامی دانست و گفت: دشمنان آمده بودند تا در مدت ۴ روز طومار نظام و انقلاب را درهم بپیچند ولی انسجام مردم و آمادگی همه‌جانبه نیرو‌های مسلح ما این جنایتکاران را وادار به تسلیم کرد.

در ادامه این مراسم حاضران با نوحه سرایی و سینه زنی یادوخاطره شهدای منطقه بهدان سنگر را گرامی داشتند.