به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پنجم تا یازدهم مهر ماه هر سال هفته گردشگری نامگذاری شده است.

گردشگری در استان کردستان با موانع و محدودیت‌های زیادی رو به رو است که از آن جمله می‌توان به نبود نقشه راه مناسب و همکاری نکردن دستگاه‌های ذیربط، عدم وجود تبلیغات، محدودیت‌های دسترسی و حمل و نقل، کمبود شدید اقامتگاه‌های مناسب برای گردشگران، اشاره کرد.

برای بررسی این موضوع، آقای طالب نیا سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در استودیو خبر صبحدم با ما هستند.