در خبر صبحدم امروز، موانع و محدودیت های گردشگری در کردستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پنجم تا یازدهم مهر ماه هر سال هفته گردشگری نامگذاری شده است.
گردشگری در استان کردستان با موانع و محدودیتهای زیادی رو به رو است که از آن جمله میتوان به نبود نقشه راه مناسب و همکاری نکردن دستگاههای ذیربط، عدم وجود تبلیغات، محدودیتهای دسترسی و حمل و نقل، کمبود شدید اقامتگاههای مناسب برای گردشگران، اشاره کرد.
برای بررسی این موضوع، آقای طالب نیا سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در استودیو خبر صبحدم با ما هستند.