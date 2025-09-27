جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: ما سال هاست با جنگ تمام عیار اراده، فکر و اندیشه دشمن که علیه ملت اسلام آغاز شده است، رو‌به‌رو هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طیبی‌فر در مراسم تودیع و معارفه مسئولان پیشین و جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد هرمزگان افزود: دشمن در جنگ اراده‌ها علیه ملت ایران شکست خورد، زیرا مردم با اعتقادات دینی و اتحاد اقشار مختلف پشت رهبری ایستادند.

وی گفت: سپاه پاسداران با صیانت فکری و تربیتی، اندیشه‌های خود را حفظ کرده و با حمایت مردم، اقتدار نظامی لازم برای دفاع از کشور دارد.

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: ملت اسلامی باید دارای اراده قوی باشد.

ملت سوریه به دلیل ضعف اراده سقوط کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز گفت: جامعه اسلامی باید با بصیرت، دشمن‌شناسی و تمایز حق از باطل را تشخیص دهد.

آیت‌الله محمدعبادی‌زاده افزود: شما به عنوان جهادگران تبیین در میان مردم حضور مؤثر داشته باشید و مسائل و مشکلات آنها را رسیدگی کنید.

حجت الاسلام والمسلمین سعید سرباززاده نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد هرمزگان نیز در سخنان خود بر تعمیق معنویت، بصیرت‌افزایی، ارتباط با بسیج، سپاه و روحانیون و اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا تأکید کرد.

در پایان این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سعید سرباززاده به عنوان نماینده دفترولی فقیه در سپاه امام سجاد هرمزگان معرفی و از زحمات حجت الاسلام موسی پولادی قدردانی شد.