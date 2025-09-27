آموزش مدیریت پسماند به کودکان خشکبیجاری با جشنواره «فرزند ایرانم» آموزش مدیریت پسماند به کودکان خشکبیجاری با جشنواره «فرزند ایرانم» آموزش مدیریت پسماند به کودکان خشکبیجاری با جشنواره «فرزند ایرانم» آموزش مدیریت پسماند به کودکان خشکبیجاری با جشنواره «فرزند ایرانم» آموزش مدیریت پسماند به کودکان خشکبیجاری با جشنواره «فرزند ایرانم» آموزش مدیریت پسماند به کودکان خشکبیجاری با جشنواره «فرزند ایرانم» آموزش مدیریت پسماند به کودکان خشکبیجاری با جشنواره «فرزند ایرانم» آموزش مدیریت پسماند به کودکان خشکبیجاری با جشنواره «فرزند ایرانم» آموزش مدیریت پسماند به کودکان خشکبیجاری با جشنواره «فرزند ایرانم»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سید فخر الدین حسینی کوهی گفت: در جشنواره «فرزند ایرانم» با همکاری شورای اسلامی شهر، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و آموزش و پرورش منطقه خشکبیجار در مجاورت پاک این شهر برگزار شد، برنامه‌های فرهنگی، هنری، علمی و آموزشی با محوریت مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ برگزار شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره با هدف ارتقاء فرهنگ عمومی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در نسل آینده برگزار شد، افزود: همچنین در جشنواره «فرزند ایرانم»، با اجرای برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، به آن‌ها یادآوری شد که مهر امسال به دلیل دفاع مقدس ۱۲ روزه و شهادت چند دانش آموز گیلانی در شهر آستانه اشرفیه با آغاز سال تحصیلی گذشته تفاوت دارد.

شهردارخشکبیجار هدف دیگر از برگزاری این جشنواره را آشنایی با حقوق و مسئولیت شهروندی عنوان کرد و گفت: کودکان در این جشنواره یادگرفتند که کمک به مدیریت پسماند از مسئولیت‌های یک شهروند است تا شهرشان پاکیزه بماند.

سید فخرالدین حسینی کوهی با بیان اینکه طبق گزارش نهاد‌های مرتبط، شهر خشکبیجار جزو شهر‌های موفق در تفکیک پسماند از مبدا است، افزود:، اما به رغم اقدامات انجام شده، خشکبیجار هنوز به شهر سبز تبدیل نشده است و فرهنگ سازی بین مردم و نسل جوان جامعه احتیاج به زمان بیشتری دارد.

شهردار خشکبیجار با اشاره به اقدامات تشویقی در شهر مانند توزیع کیسه‌های پارچه‌ای بین شهروندان و برگزاری جشنواره‌های متعدد برای تفکیک زباله از مبدا گفت: اهدای جوایز غیرنقدی با موضوعات بهداشتی و تحویل درب منازل، در قبال دریافت زباله‌های خشک از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است.

حسینی کوهی از راه اندازی ۲ ایستگاه جمع آوری پسماند با هدف تقویت ارتباط بیشتر با شهروندان خبر داد و افزود: تهیه خشکاله از دیگر اقدامات انجام شده است که حجم و وزن زباله‌ی‌تر را تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد و موجب حذف شیرابه و کند شدن تولید گاز‌های گلخانه‌ای می‌شود.