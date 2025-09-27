تیم فوتسال هیات فوتبال فارس با پیروزی در دیدار نهایی لیگ مناطق زیر ۱۹ سال بانوان کشور، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم فوتسال هیات فوتبال فارس در دیدار پایانی لیگ مناطق زیر ۱۹ سال بانوان کشور، با نتیجه یک بر صفر مقابل تیم بانوی طبیعت تهران به برتری رسید و مقام نخست این رقابت‌ها را کسب کرد.

این مسابقات به میزبانی استان تهران برگزار شد و تیم فارس با عملکردی منسجم و دفاعی موفق، در دیداری حساس و نزدیک، حریف خود را شکست داد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم بانوی طبیعت تهران به عنوان نایب‌قهرمان، نشان نقره را دریافت کرد.

همچنین در دیدار رده‌بندی، تیم ارغوان تنکابن با نتیجه سه بر یک از سد بام‌گستر دلیجان گذشت و جایگاه سوم و نشان برنز را به دست آورد.

لیگ مناطق زیر ۱۹ سال بانوان کشور با هدف توسعه ورزش بانوان، شناسایی استعداد‌های برتر و ایجاد فرصت‌های برابر برای نوجوانان ورزشکار برگزار شد.