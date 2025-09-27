پخش زنده
محوطه پل تاریخی قلاتاسیان شهرستان میرآباد ساماندهی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان میرآباد در بازدید از پل تاریخی قلاتاسیان میرآبادکه با همراهی رضاحیدری، معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی انجام شد، گفت: عملیات بهسازی مسیر، دسترسی آسان و ساماندهی محوطه پل تاریخی قلاتاسیان این شهرستان درحال انجام است.
حسامالدین بابگوره افزود: پل تاریخی قلاتاسیان بهعنوان یکی از مهمترین بناهای تاریخی میرآباد شناخته میشود که در گذشته شاهراه ارتباطی مهمی بوده و با معماری خاص و مصالح به کار رفته در آن، نشاندهنده هنر و مهارت معماران ایرانی است و ساماندهی و احیای این اثر، گامی مهم برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری شهرستان محسوب میشود.
در این بازدید ضمن بررسی وضعیت کالبدی، سازهای و نیازهای مرمتی این اثرتاریخی، برتخصیص اعتبار بیشتر برای حفاظت و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای گردشگری این منطقه تأکید شد.