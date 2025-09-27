مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از انجام ۶۰۰ آزمایش و بازدید کنترل کیفیت از روند تولید آرد و خرید تضمینی گندم در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی گفت: در راستای ارتقای کیفیت محصولات حوزه آرد و گندم ۶۰۰ آزمایش و بازدید کنترل کیفیت از روند تولید آرد و خرید تضمینی گندم توسط اکیپ‌های نظارت واحد کنترل کیفی اداره‌کل انجام شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: ۲۱۰ آزمایش در حوزه کنترل کیفیت گندم‌های تولیدی استان که به بررسی درصد سن زدگی، هکتولیتر و محتوای گلوتن و پروتئین و سایر شاخص‌های ارزیابی کیفی گندم انجام گرفته است.

وی ادامه داد: ۳۹۰ آزمایش کنترل کیفیت بر روی نمونه‌های آرد اخذ شده از محل کارخانجات و واحد‌های خبازی انجام شده که شامل آزمون‌های سنجش رطوبت، پروتئین، گلوتن، سبوس گیری، pH، زلنی، دانه بندی و آزمون‌های میکروبی صورت گرفته است.

زمانی خاطرنشان کرد: نظارت واحد کنترل کیفی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان از نحوه‌ی اختلاط گندم، خط تولید، طبقات بوجاری و آسیاب، استحصال گندم، وزن آرد، مراحل کیسه‌گیری بازدید و از آرد تولید شده نمونه برداری می‌نمایند تا نسبت به سنجش کیفیت آرد بر اساس شاخصه‌های استاندارد مورد بررسی و آزمایش قرار دهند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان عنوان کرد: ۷۰ آزمایش کنترل کیفیت نمونه نان اخذ شده از محل واحد‌های خبازی استان از منظر کیفیت پخت و عدم استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز در طول ۶ ماه اول سالجاری صورت گرفته است.

زمانی در ادامه افزود: در این بازدید‌ها بر ادامه روند پایش مسیر تولید تا مصرف آرد نظارت داشته و راهکار‌های علمی تحقیق و بررسی تاثیر عوامل مختلف اعم از نقش نیروی انسانی، دستگاه‌های پخت و درصد ترکیبات مختلف موجود در آرد را در کیفیت انواع نان در استان ضروری دانست و پیشنهاد کرد تا دستگاه‌های مختلف نظارتی نیز با در نظر گرفتن نوع مسئولیت در این خصوص ایفای نقش نمایند.