به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین علی ملانوری، مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در پیامی ضمن گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سیدالشهدای جبهه مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت تاکید کرد: راه سید حسن، همان راهی است که از محراب مسجد آغاز می‌شود و تا آزادی قدس امتداد دارد.

متن این پیام به شرح زیر است:

هو الشهید

مسجد، نه تنها خانه خدا که سنگر ایمان و هویت امت است. آنجا که اذان بر فراز آن بلند می‌شود، پرچم عزت و حیات مسلمانان برافراشته است. دشمنان همیشه کوشیده‌اند تا با خاموش کردن چراغ مسجد، روح مقاومت را در ملت‌ها بمیرانند، اما حقیقت این است که برای مسجد باید جنگید؛ زیرا اگر مسجد خاموش شود، دل‌ها نیز خاموش خواهند شد.

شهید سید حسن نصرالله، پرچمداری که نامش همواره با شجاعت و آزادگی گره خورده بود، در همین مسیر گام نهاد. او با خون پاک خود بر صفحه تاریخ نوشت که راه آزادی مسجدالاقصی و دفاع از حرم‌های الهی پایان‌یافتنی نیست. شهادتش یادآوری می‌کند که مسجد تنها یک بنا نیست، بلکه قبله ایمان و میدان نبرد برای کرامت انسان است.

ما بچه‌های مسجدی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، همانند سید حسن، سنگر مسجد را حفظ می‌کنیم و برای اعتلای آن می‌جنگیم. مسجد، قلب تپنده امت است و ایستادگی در برابر دشمن، وظیفه‌ای همیشگی. امروز صدای شهید نصرالله به ما می‌گوید که راه روشنی باقی مانده است؛ همان راهی که از محراب مسجد آغاز می‌شود و تا آزادی قدس امتداد دارد.

اینجا، در همان سنگری که شهیدان پیشین ساختند، ما ادامه‌دهنده راهشان هستیم؛ تا مسجد زنده و دل‌ها برای همیشه روشن بماند.

نخستین سالگرد شهادت شهید والامقام سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و همراهان شهیدش را صمیمانه تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال برایشان رحمت و مغفرت الهی مسئلت داریم. راهشان راهی است پر افتخار که به یاد همیشه زمانه خواهد ماند.