پخش زنده
امروز: -
وزیر ارتباطات اعلام کرد: در چارچوب راهبرد دیپلماسی فناوری، استفاده از سکوهای ایرانی در فضای مجازی کشورهای همسایه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص زمان و برنامههای دولت برای بین المللی شدن سکوهای داخلی دستکم در منطقه، اظهار کرد: در خصوص استفاده بین المللی از سکوهای داخلی کشورمان در فضای مجازی، باید گفت که همه تلاشمان را ذیل راهبرد دیپلماسی فناوری انجام میدهیم. بعضاً استفاده مردم منطقه از این سکوها در کشورهای همسایه شروع شده است و در فضای مجازی از سکوهای ایرانی استفاده میکنند.
وی افزود: ما سازگار حمایتی از سکوهای داخلی را در نظر گرفتیم. هرچند دولت نباید تصدی گری کند بلکه باید تسهیلگری کرده و پل ارتباطی میان شرکتها و بچههای ایرانی فعال در این حوزه با کشورهای منطقه و عرصه بینالمللی باشد.
هاشمی در خصوص بودجه حمایت سکوی داخلی برای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این بستگی به سازمان برنامه و بودجه دارد که متناسب با منابعی که در اختیار وزارت ارتباطات قرار میگیرد، بودجه حمایتی را در نظر بگیریم و انشاالله به دنبال برداشتن گامهای بلندی در خصوص توسعه سکوهای داخلی هستیم.
شایان ذکر است، در ایران چند قانون، مصوبه و آئیننامه وجود دارد که به “ارتقاء سکوهای داخلی” در فضای مجازی میپردازند و امکان حمایت، نظارت و تشویق سکوها و پلتفرمهای داخلی را فراهم میآورند، لذا بر اساس آن دولت موظف است در مقام تسهیلگری و حمایت از رشد و توسعه سکوهای داخلی، حمایت جدی داشته باشد.