امسال حدود چهار هزار جلد کتاب برای استفاده دستگاه‌ها، نهادها و علاقه‌مندان به مطالعه در اختیار استانداری اصفهان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار جلد کتاب در راستای سیاست‌های ترویجی کتاب و کتابخوانی برای استفاده دستگاه‌ها، نهادها و علاقه‌مندان به مطالعه در اختیار استانداری اصفهان قرار گرفته است.

محمدعلی جعفری افزود: کتاب‌های رایگان میان ادارات و نهادهای دولتی استان، مدارس و مراکز آموزشی، خانه‌های عمومی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی توزیع شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری همچنین برنامه‌هایی چون برگزاری نمایشگاه‌های متنوع کتاب در شهرستان‌های مختلف، حمایت از موسسات و تشکل‌های فعال در حوزه نشر، اجرای جام باشگاه‌های کتابخوانی کودکان و نوجوانان، معرفی روستاها و عشایر دوستدار کتاب و تقویت شبکه‌های ترویج کتابخوانی در دستور کار قرار گرفته است.

جعفری با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه کتاب استان اصفهان در آبان‌ماه ۱۴۰۴ گفت: پیگیری‌های لازم برای تحقق این رویداد فرهنگی با همکاری نهادها و تشکل‌های مرتبط آغاز شده و اقدامات اجرایی آن در حال انجام است.

وی تعداد کل ناشران دارای مجوز در استان اصفهان را ۶۶۶ ناشر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۴۵۶ ناشر به صورت فعال در حوزه نشر فعالیت دارند.