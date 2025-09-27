مسئولان حوزه بهداشت و متخصصان قلب در یزد به مناسبت روز جهانی قلب بر اهمیت پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت استان یزد گفت: سالانه بیش از ۲۰ میلیون نفر در جهان به دلیل بیماری‌های قلبی فوت می‌کنند که بیش از ۸۰ درصد این موارد قابل پیشگیری است. دکتر صادقیان افزود: در استان یزد نیز سالانه حدود هزار و ۱۰۰ مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی ثبت می‌شود که ۲۹ درصد کل مرگ‌ها را شامل می‌شود.

وی با اشاره به امکانات موجود برای ارزیابی قلبی-عروقی اظهار کرد: بررسی دیابت، فشار خون و چربی خون از جمله خدماتی است که به مردم ارائه می‌شود و این غربالگری‌ها می‌تواند میزان خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی را در ۱۰ سال آینده مشخص کند.

دکتر نجمه شهوازیان، متخصص قلب و عروق نیز گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی نخستین علت مرگ‌ومیر در ایران هستند و طی سه دهه اخیر حدود ۵۰ درصد کل مرگ‌ها را شامل شده‌اند. وی با تأکید بر اهمیت اصلاح سبک زندگی افزود: می‌توان حدود ۸۰ درصد مرگ‌های ناشی از این بیماری‌ها را با کنترل عوامل خطر از جمله قند خون، فشار خون، چربی خون، مصرف دخانیات، تغذیه نامناسب و کم‌تحرکی کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: کنترل قند و فشار خون، کاهش مصرف دخانیات و توجه به تغذیه سالم نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی دارد. قلب مرکز سلامت هر فرد است و مراقبت از آن به معنای داشتن زندگی سالم‌تر و باکیفیت‌تر خواهد بود.

در پایان، مسئولان بهداشتی استان یزد از مردم خواستند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، مراقبت‌ها و غربالگری‌های لازم را انجام دهند تا با شناسایی به‌موقع عوامل خطر، از بروز بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری شود.

روز جهانی قلب «۷ مهر ماه، مصادف با ۲۹ سپتامبر» است.