استاندار چهارمحال و بختیاری از آمادگی سرمایه‌گذار چینی برای اجرای طرح راه‌آهن و برج‌های دوقلو در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در نشست با گروهی از سرمایه‌گذاران چینی گفت: خط راه‌آهن مبارکه – شهرکرد با طول ۹۳ کیلومتر هم‌اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این مسیر تا دُرود، خوزستان و بندر امام به‌عنوان طرح بندر به بندر به بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند در بخش مهندسی، ساخت و تأمین مالی آن مشارکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری آماده است زمینه مشارکت و همکاری مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را فراهم کند.

در چارچوب شنبه‌های سرمایه‌گذاری و با حضور مدیران و فعالان بخش اقتصادی، مهمترین موضوعات توسعه‌ای استان در حوزه‌های زیربنایی و صنعتی در این نشست مطرح شد.