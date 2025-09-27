به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقابت‌های اسکواش خوزستان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بخش بانوان و رده‌های سنی بزرگسالان و نونهالان به میزبانی اهواز برگزار شد.

در بخش بزرگسالان، مرضیه قاسمپور قهرمان شد، ملیکا پورنریمان در دوم ایستاد و آیلار محمدیان و سایه اکبری به صورت مشترک سوم شدند.

همچنین در رده سنی کمتر از ۱۳ سال، مبینا خادم‌منش اول شد، فاطمه صناعی در رده دوم قرار گرفت و فریماه صالح‌نژاد و مهرسانا اسکندری‌نیا مشترکا در جایگاه سوم ایستادند.