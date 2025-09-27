به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات تیراندازی گرامیداشت هفته دفاع مقدس تحت عنوان جشنواره «ایران جان» با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم و به همت هیئت تیراندازی بسیج و سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) قم برگزار شد و نفرات برتر در چهار رشته تفنگ ۲۵ متر PCP، تفنگ مردان، تفنگ خواهران و تپانچه معرفی شدند.

در رشته تفنگ ۲۵ متر PCP، علیرضا میرزاپور مقام نخست، سیدرضا طباطبایی مقام دوم و صالح استادحسن مقام سوم را کسب کردند.

در رشته تفنگ مردان، محمد کهنسال‌زیری به مقام اول، سیدمتین مرتضی به مقام دوم و مهدی سوری به مقام سوم دست یافتند.

در رشته تفنگ خواهران نیز فاطمه شریف‌آبادی عنوان قهرمانی را به دست آورد، فاطمه فلاحی دوم شد و فاطمه هاتفی در جایگاه سوم ایستاد.

همچنین در رشته تپانچه، فاطمه یوسفی مقام نخست، فاطمه نجفی مقام دوم و مریم غلامی مقام سوم را از آن خود کردند.