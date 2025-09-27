نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از جامعه به دلیل ضعف در روایتگری درست، کارنامه نظام را موفق ارزیابی نمی‌کنند و حتی با دوران پهلوی مقایسه می‌کنند؛ این مسئله باید با تلاش اساتید و دانشجویان رسانه اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد منان رییسی، در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده دین و رسانه قم گفت: تربیت نیروی تراز انقلاب برای تبیین حقایق و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمنان، یکی از وظایف اصلی دانشکده‌های صداوسیماست.

وی با اشاره به موفقیت‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، فناوری و عمرانی افزود: بخشی از جامعه به دلیل ضعف در روایتگری درست، کارنامه نظام را موفق ارزیابی نمی‌کنند و حتی با دوران پهلوی مقایسه می‌کنند؛ این مسئله باید با تلاش اساتید و دانشجویان رسانه اصلاح شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت روایت نقاط قوت جمهوری اسلامی گفت: باید با کار جدی‌تر، نوآورانه‌تر و استفاده از ظرفیت‌های هنری، با شایعه‌پراکنی و دروغ‌افکنی دشمنان مقابله کرد.

رئیسی همچنین برنامه‌هایی مانند محفل را نمونه‌ای موفق از ارائه محتوای دینی با رویکرد جدید دانست و گفت: با مشارکت هنرمندان، اندیشمندان و دانشجویان رسانه، کشور بتواند از پیچ تاریخی عبور کند و گام بلندی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی بردارد.

رئیس دانشکده دین و رسانه، هم در جمع دانشجویان با تأکید بر اهمیت شتاب در مسیر علم‌آموزی و اینکه جایگاه رسانه تنها به اطلاع‌رسانی و اغنای عمومی محدود نیست گفت: رسانه می‌تواند در ایجاد فضای امید، افزایش آگاهی و کاهش نگرانی‌های جامعه نقشی مؤثر ایفا کند و ارتباط مردم با حاکمیت را ساماندهی کند.

کمال اکبری، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کشور در حوزه جنگ روایت‌ها افزود: امروزه با حجم گسترده‌ای از اخبار جعلی و عملیات روانی علیه روحیه عمومی کشور مواجه هستیم که رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، باید با ورود جدی به این عرصه از حقیقت دفاع کنند.

وی ادامه داد: دانشجویان به‌عنوان افسران جنگ نرم و فرهنگی، وظیفه دارند وارد میدان شوند و با تلاش در آموزش و پژوهش و با مهارت‌آموزی و حضور فعال در کارگاه‌های آموزشی، خود را برای ایفای نقش مؤثر در رسانه آماده سازند.

استفاده از هوش مصنوعی در تبیین معارف اسلامی و قرآنی

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمی هم در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشکده دین و رسانه بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای تبیین معارف اسلامی و قرآنی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رفیعی، با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ اندیشکده فعال در جهان که در حال طراحی پروژه‌های ضربه‌زننده و براندازانه علیه نظام جمهوری اسلامی هستند، گفت: با وجود این هجمه‌ها، ایران قوی‌تر شده و مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد.

وی گفت: هر دانشجو می‌تواند خود یک جریان رسانه‌ای باشد و نقش مهمی در تبلیغ و تبیین آموزه‌های دینی ایفا کند.

امسال 35 دانشجو جدید الورود به دانشکده دین و رسانه اضافه می شود.