به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر باغبانی استان گفت: سطح زیر کشت بادام در استان ۲۰ هزار هکتار است که از این میزان، ۱۵ هزار هکتار آن باغات مثمر و بارور هستند.

ابراهیم شیرانی افزود: ارقام اصلی بادام کشت‌شده در این استان مامایی، سفید، ربیع، دور گل شاهرود و سنگی است که از میان آنها، ارقام مامایی، ربیع و شاهرود بیشترین سهم را در تولید تجاری و صادراتی و رقم سنگی و سفید نیز بیشتر مصرف داخلی دارند.

به گفته وی:استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید بادام آبی کشور را دارد.