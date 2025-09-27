بیمه سلامت استان اصفهان از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به موسسات طرف قرارداد پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: این مبلغ به مراکز طرف قرارداد از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان و همچنین مراکز بخش خصوصی نظیر بیمارستان‌ها، مطب‌ها، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیکی و سایر واحدهای درمانی پرداخت شده است.

محمدحسین صفاری ادامه داد: از این مبلغ، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بیش از هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به مراکز بخش خصوصی اختصاص یافته است.

وی با رد برخی ادعاها درباره بدهی به مراکز درمانی تأکید کرد: سازمان بیمه سلامت از سال گذشته هیچ‌گونه بدهی به مراکز طرف قرارداد ندارد.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان اضافه کرد: مطالبات داروخانه‌ها و مطب پزشکان در بخش خصوصی طرف قرارداد نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال به‌طور کامل پرداخت شده است.

در زمان حاضر یک میلیون و ۹۰۰ هزار بیمه شده در پنج صندوق بیمه ای زیر پوشش بیمه سلامت استان اصفهان هستند که بیش از یک ملیون و ۳۰۰ هزار نفر به طور رایگان زیر پوشش این بیمه قرار گرفته اند و چهار هزار و ۹۰۰ موسسه تشخیصی درمانی طرف قرارداد در این استان به این افراد خدمات رسانی می کنند.

از حدود ۴۰ میلیون فرد زیر پوشش بیمه سلامت همگانی در کشور، یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از آن‌ها ساکن استان اصفهان هستند.