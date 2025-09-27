پخش زنده
امروز: -
نخستین رویداد ملی ایدههای نوآورانه هوش مصنوعی با هدف پیوند دانشگاه و صنعت همزمان با هفته پژوهش (اواخر آذر) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد زارعکار، دبیر نخستین رویداد ملی ایدههای نوآورانه هوش مصنوعی در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: این مراسم همزمان با هفته پژوهش (۲۵ تا ۳۰ آذر) برگزار خواهد شد.
وی افزود: فراخوان این رویداد از امروز منتشر شده و استارتآپها، شرکتها، گروههای پژوهشی و دانشجویانی که در حوزه هوش مصنوعی دستاوردی دارند، میتوانند در آن شرکت کنند. مهلت نهایی ارسال ایدهها تا ۲۵ مهرماه تعیین شده است.
زارعکار اظهار کرد: در این رویداد که با حضور فعالان حوزه فناوری برگزار میشود، در خصوص محورهای دهگانه «کشاورزی هوشمند»، «پزشکی و سلامت»، «شهرسازی و مسکن هوشمند»، «علوم انسانی و مطالعات میان رشتهای»، «صنعت، معدن و تولید هوشمند»، «فناوریهای فنی هوش مصنوعی»، «آموزش و هوش پایه»، «انرژی و محیط زیست»، «تولید محتوا و رسانه» و «حمل و نقل هوشمند» بحث و تبادل نظر میشود.
دبیر اولین رویداد ملی «ایدههای نوآورانه در هوش مصنوعی» ادامه داد: ۳ طرح از هر حوزه که مجموعا ۳۰ طرح خواهد بود، از سوی صاحبان ایدهها، ارائه خواهد شد و در نهایت پس از داوری، از هر حوزه یک طرح به عنوان برگزیده انتخاب میشود.
زارعکار با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد گفت: ما نیازمند ایجاد واسطهای میان دانشگاه، پژوهشگران و بازار صنعت هستیم و این رویداد میتواند چنین نقشی را ایفا کند.