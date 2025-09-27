پخش زنده
اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان با حضور ۶ کشتی گیر مازندرانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان از ۴ تا ۹ مهرماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیمهای ملی کشتی برگزار میشود.
در این اردو ۶ کشتی گیر مازندرانی به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان آماده میکنند.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) متین کتولی (گلستان) مهدی دمیرچلو (تهران)
۴۸ کیلوگرم: سینا بوستانی (خراسان رضوی) پارسا محمدی (مازندران)
۵۱ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سینا اردو (خراسان رضوی)
۵۵ کیلوگرم: یاسین زارع زاده (خراسان رضوی) امیرعباس رمضانی (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: سید طاها هاشمی و امیرعلی زارع (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) سام ارشد (تهران)
۷۱ کیلوگرم: امیرمحمد زرین کام (تهران) هومن کلهری (لرستان) – رضا شمسی پور (تهران)
۸۰ کیلوگرم: محمدپارسا کرمی (تهران) آرشام وهابیان (گیلان)
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: عباس حاج کناری و محمدحسین محمدیان (مازندران)، میثم مصطفی جوکار و عسگر حبیبی
مربی بدنساز: سینا حسینی