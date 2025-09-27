مشاور ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در سنندج گفت: جنگ دوازده روزه چهره سیاه استکبار را بیش از پیش به همه معرفی کرد و عزت و اقتدار را برای کشورمان به ارمغان آورد.

جنگ ۱۲ روزه و نمایان شدن چهره سیاه استکبار به جهانیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین ملک محمدی افزود: در جنگ اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور ایران حمله نظامی کردند و ملت ایران با لطف الهی و نیرو‌های مسلح، بر دهان استکبار سیلی محکمی زدند.

وی با اشاره به جنایات آمریکا از ابتدای تاسیس تا به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای و سرداران و زنان و کودکان کشورمان در جنگ دوازده روزه گفت: در مناسبت‌های پیش رو از جمله یوم الله سیزده آبان باید این جنایت‌ها برای دانش آموزان به خوبی تبیین شود.

حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی نماینده ولی فقیه در استان کردستان هم با اشاره به اینکه مراسم سیزده آبان امسال باید متفاوت‌تر از سال‌های قبل برگزار شود، گفت: باید با برپایی نمایشگاه‌ها وسخنرانی‌ها و برنامه‌های تبیینی از مدرسه تا دانشگاه و ادارات انزجار از آمریکا بلند تراز گذشته اعلام شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان هم در این جلسه از آزادسازی ۴۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در پویش آزادی زندانیان خبر داد و گفت ۵۵۰ زندانی نیز مشمول عفو معیاری رهبر عظیم الشان شده‌اند.

جباری همچنین با اشاره به اینکه استان کردستان جزو استان‌های برتر کشور در راستای حمایت از زندانیان است، گفت: در یک سال گذشته تا کنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ خانواده زندانی کمک شده است.

ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، هم با تاکید بر لزوم هر چه پرشورتر برگزار کردن راهپیمایی ۱۳ آبان امسال خاطرنشان کرد در ۱۳ آبان امسال باید یکبار دیگر اتحاد و همبستگی مردم با مسؤولین را به رخ جهانیان بکشیم.