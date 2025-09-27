به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز گفت : در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، بیش از ۵۰۰ بسته نوشت‌افزار و اقلام کمک‌آموزشی به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال میان دانش‌آموزان کم برخوردار توزیع شد.

حامد راحت افزود : این بسته‌ها با همکاری و هماهنگی نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از زندان‌ها، کمیته امداد امام خمینی(ره) نی ریز، قطرویه و مشکان، انجمن‌های خیریه و مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست در اختیار دانش‌آموزان کم برخوردار قرار گرفت.

حامد راحت بیان کرد: مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز همواره توجه به آموزش و حمایت از آینده‌سازان کشور را وظیفه خود می داند و اجرای این طرح، گامی دیگر در مسیر عمل به مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه است.