نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، از فرودگاه شهدای ساری راهی سرزمین وحی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل فرودگاههای مازندران گفت: نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر جمعه ۴ مهرماه فرودگاه شهدای ساری را به مقصد جده ترک کرد.
اکبر حسنی افزود: پس از انجام عملیات چک و بازرسی، آیین بدرقه زائران محترم مازندرانی با حضور مدیرکل حج و زیارت استان، مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، جانشین پلیس فرودگاه و فرماندهی یگان حفاظت هواپیمایی، و دیگر عوامل مرتبط با عملیات حج برگزار شد.
وی تصریح کرد: این پروازها توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مسیرهای مدینه و جده بهصورت برنامهای انجام میشود.
مدیر حج و زیارت مازندران هم گفت: قرار است هر ۵ روز یک پرواز شامل یک کاروان ۲۵۰ نفره از ساری راهی سرزمین وحی شود.
اسماعیلی افزود: امسال ۲۵۰۰ زائر عمره مازندرانی با ۱۹ کاروان راهی سرزمین وحی میشوند.
از نکات جالب توجه عزیمت نخستین گروه زائران عمره مفرده از مازندران، وجود کاروان وحدت شامل اهل تسنن و شیعه بود که در کنار هم راهی زیارت خانه خدا شدند.
