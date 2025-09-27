به مناسبت پنجمین روز هفته دفاع مقدس و روز گرامیداشت سربازان نیرو‌های مسلح، آیین گرامیداشت سربازان سپاه شهدای استان در سپاه‌های شهرستانی و ستاد سپاه شهدای آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در آیین تجلیل از سربازان سپاه بوکان که به صورت وبیناری در سپاه شهدای استان نیز پخش می‌شد با اشاره به این که نگاه سپاه به سربازان، نگاهی پدرانه و تربیتی است گفت: دوران مقدس سربازی نقطه عطفی در زندگی جوانان است چرا که علاوه بر تقویت حس مسئولیت پذیری ان‌ها در این دوره موجبات ارتقا اخلاقی و معنوی آنها نیز فراهم می‌شود.

سردار سرتیپ دوم محمدحسین رجبی از اجرای موفق طرح انصار در سپاه قدردانی کرد و افزود: در این طرح فرصت خوبی برای نیرو‌های مسلح فراهم می‌شود تا از ظرفیت و تخصص سربازانی که دیر به خدمت آمده‌اند استفاده کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این آیین هفته دفاع مقدس را شناسنامه نظام اسلامی دانست و گفت: این هفته تجلی غیرت دینی این ملت و نمایشگاه شجاعت، ایثار و فداکاری و تجلی‌گاه مردان خودباور این سرزمین است.

حجت‌الاسلام فیاضی با گرامیداشت یاد و خاطره ۵۶ هزار شهید سرباز کشور در دوران دفاع مقدس سربازان را آینده سازان نظام دانست و افزود: در دوران پر افتخار دفاع مقدس بیش از ۲۳۰ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی شد که میانگین سنی آنها حدود ۲۴ سال است.

همچنین در این آیین از خانواده معظم سرباز شهید زین‌العابدین سیدی و تعدادی از سربازان موفق در یگان‌های مختلف نیز تجلیل شد.