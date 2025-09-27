با توجه به آغاز سرشماری و آمارگیری زنبور عسل از ۵ مهر، هر گونه مجوز جابه جایی زنبورستان‌ها تا ۱۷ مهرماه ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: با توجه به آغاز سرشماری و آمارگیری زنبور عسل، هر گونه مجوز جابه جایی زنبورستان‌ها تا ۱۷ مهرماه امسال ممنوع است.

صادقی افزود: طرح سرشماری و آمارگیری زنبور عسل در استان همزمان با سراسر کشور از ۵ مهر امسال آغاز می‌شود.

سرشماری زنبور عسل از مهم‌ترین برنامه‌های آماری بخش کشاورزی به شمار می‌رود و نتایج آن می‌تواند نقش مؤثری در برنامه‌ریزی‌های آینده، سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولتی از زنبورداران داشته باشد .