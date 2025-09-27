به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس در طی مراسمی که در حسینیه ثار الله ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت ترتیب یافته بود از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس این شهرستان تجلیل شد.

فرماندار شهرستان پلدشت در این مراسم گفت: وحدت و یکدلی و هم افزایی برای حقظ گیان اسلامی با رهبری داهیانه موجب اثبات حقانیت نظام مقدس جکهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس شد.

رعنا قربانی وظیفه کنونی فرماندهان و رزمندگان جنگ تحمیلی را ترویج فرهنگ دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان دانست و تاکید کرد باید با جهاد تبین جوانان را اگاه‌تر و حیله دشمنان را برای آنان بیان کنیم.