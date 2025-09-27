پخش زنده
معاون سازمان حفاظت محیطزیست ایران اعلام کرد ایران آمادگی دارد در طرح بینالمللی «ابتکار هیلونگجیانگ» همکاری کند؛ طرحی که حفاظت از تنوع زیستی و توسعه اقتصاد پایدار را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما معاون سازمان حفاظت محیطزیست در حاشیه کنگره جهانی ذخیرهگاههای زیستکره در شهر هانگژو چین گفت: این ابتکار از سال ۲۰۲۵ با همکاری دفتر یونسکو پکن آغاز میشود و بر همکاریهای راهبردی در حوزههایی مانند حفاظت از تنوع زیستی، توسعه محصولات اکولوژیکی و آموزش محیطزیست طبیعی تمرکز دارد.
ظهرابی افزود:این ابتکار، با بهرهگیری از ظرفیتهای ذخیرهگاههای زیستکره، بهعنوان راهکاری کلیدی برای پیوند حفاظت از تنوع زیستی با توسعه اقتصادی پایدار مطرح است.
او همچنین تأکید کرد که با شتاب گرفتن گذار سبز در جهان، ذخیرهگاههای زیستکره به الگوهایی برای راهکارهای طبیعتمحور، معیشتهای فراگیر و بازارهای پایدار تبدیل شدهاند.