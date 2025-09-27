مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های زیربنایی و روبنایی به ارزش ۴ همت در این شهر جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، با اشاره به اینکه از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون طرح های عمرانی به ارزش ۴ همت در پردیس به بهره‌برداری رسیده است گفت: بیش از ۵ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم تکمیل و تحویل شده است.

احمد مرزبان افزود: این طرح ها شامل ساخت و تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر، از جمله ۳ مدرسه، ۳ مسجد، ۳ زمین ورزشی و ۲ بوستان است.

همچنین بیش از ۵ هزار و ۴۸۷ واحد مسکونی مسکن مهر تکمیل و تحویل شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۳۵۷ واحد آماده بهره‌برداری است.

وی از آغاز گازرسانی و برق‌رسانی در سایت‌های اقدام ملی مسکن خبر داد و افزود: این خدمات با کیفیت و سرعت بالا در حال انجام است.