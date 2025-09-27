به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سیدموسی حسینی بیان کرد: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی گناوه به پرونده قاچاق انواع سیگار و فندک به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: این شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلف را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالای کشف شده محکوم کرد.

وی یادآور شد: مأموران پلیس آگاهی گناوه محموله کالای قاچاق شامل ۵۶ هزار و ۵۰۰ پاکت سیگار و ۵۱ هزار فندک گازی را از یک دستگاه خودرو سواری کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.