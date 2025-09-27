به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیرخانه جشنواره ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای تجاوز رژیم منحوس صهیونی در سراسر جهان، آغاز شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار را در بخش‌های ذیل اعلام می‌کند:

الف) بخش رقابتی

قالب‌ها:

فیلم داستانی (کوتاه، نیمه‌بلند، سینمایی، تله فیلم و سریال)

فیلم مستند

پویانمایی

نماهنگ

تولیدات تلویزیونی (برنامه ترکیبی، برنامه واقعیت‌نما، مستند مسابقه، گزارش خبری)

برنامه اینترنتی

فضای مجازی: تولیدات کوتاه، صفحات مجازی انسان محور (انسان رسانه‌ها)، صفحات مجازی محتوا محور

هوش مصنوعی: تولیدات ویدئویی با استفاده از هوش مصنوعی

فیلم‌نامه (طرح، سیناپس یا فیلم‌نامه کامل داستانی، سریال و پویانمایی، طرح فیلم‌نامه مستند)

موضوعات:

تمامی آثار همسو با مبانی انقلاب اسلامی با موضوعات روز و مورد نیاز جامعه می‌توانند در بخش رقابتی شرکت کنند. موضوعاتی که در ادامه آورده شده به عنوان اولویت‌های محتوایی شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار پیشنهاد می‌شود.

نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی

تجاوز رژیم صهیونیستی به حرم جمهوری اسلامی ایران

روایت شخصیت و مجاهدت سرداران شهید

روایت شخصیت و مجاهدت علمی دانشمندان شهید

بازخوانی اقدامات نظام سلطه برای حفظ نظم قدیم

ارتجاع جریان روشنفکری در روز‌های نبرد تمدنی ایران اسلامی علیه غرب وحشی

بازخوانی خیانت‌های جریان روشنفکری در تسلیم منافع مردم به غرب

نهضت جهانی مستضعفین و نظم جدید جهانی

نهضت‌های مردم محور در جبهه جهانی مستضعفین در سراسر دنیا (تجمعات و کنش‌های مردمی)

تحولات فلسطین و الهام‌بخشی قدس در امت اسلامی

دستاورد‌ها و چالش‌های پیش روی محور مقاومت

معرفی تاریخی و گفتمانی گروه‌های مقاومت و رهبران‌شان در نقاط مختلف جهان

تاریخ مبارزات ضد استکباری و استقلال‌طلبانه مردم آمریکای لاتین و آفریقا

خون شریکی: روایات فعالیت‌های مشترک مهاجران غیر ایرانی با مردم ایران (دفاع مقدس، دفاع از حرم اهل بیت، آبادانی و پیشرفت کشور، مبارزه در راه عدالت و استقلال و آزادی)

افول آمریکا و ایجاد نظام چند قطبی

فرصت‌های ایران برای نقش‌آفرینی در نظم جدید

فعالیت‌های نمادین، تبیینی و یا میدانی مردمی در راستای برهم زدن نظم کنونی و ایجاد نظم عادلانه در جهان

تلاش جریان «غرب‌زده» برای حفظ وضع موجود

آرمانِ روح الله (روایت مقابله با فتنه‌های داخلی)

نقش بلوای ۱۴۰۱، فتنه ۸۸ و… در برملا شدن اهداف استکبار

ارتباط بین فتنه‌ها و افزایش فشار تحریم‌ها بر مردم ایران

افشاگری طراحی، پشتیبانی مالی و رسانه‌ای و تسلیحاتی دستگاه‌های امنیّتی _ رسانه‌ای غربی

دروغ، سانسور و تحریف در رسانه‌های جهانی و داخلی

جریان‌شناسی حضور اشرافیت سیاسی و اقتصادی در اغتشاشات پس از انقلاب

واکاوی ریشه‌های اجتماعی- فرهنگی و رسانه‌ای فتنه ۸۸ و بلوای ۱۴۰۱

سلبریتی‌زدگی و دیکتاتوری هنری جریان روشنفکری

شهدای مدافع حرم جمهوری اسلامی ایران

ملتِ قهرمان

قهرمانان زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه امروز ایران

روایت امید و خودباوری مردم در عبور از محدودیت‌ها برای رسیدن به منافع جمعی

روایت قهرمانی‌ها و تعاون اجتماعی شکل گرفته در امدادرسانی حوادث (مبارزه با ویروس کرونا، سیل، زلزله و…

فعالیت‌های آتش به اختیار و خودجوش مردمی در راستای جهاد تبیین

اتحاد مقدس

حضور فعالانه مردم در راستای کشف نفوذی‌ها و فعالیت عاملین داخلی رژیم صهیونی

روایت حضور مردم در تجمعات و تشییع شهدای جبهه مقاومت

قهرمانی‌ها و تعاون اجتماعی شکل گرفته در امدادرسانی حوادث

فعالیت‌های مردمی در راستای جهاد تبیین

اتحاد نامقدس جریان روشنفکری برای تغییر پارادایم پیروزی ملت ایران

تلاش‌های تئوریسین‌های تسلیم برای ضربه به اتحاد مقدس

عدالت

روایت حضور فعالانه مردم در مبارزه با بی‌عدالتی و فساد

ارزیابی دستگاه‌ها در تحقق هرچه بیشتر عدالت

نقش تعارض منافع در ایجاد ناکارآمدی (نظام بانکی، نظام پزشکی و…)

نقش سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ها در تبیین گفتمان عدالت

پیوست عدالت در قوانین و مقررات و برنامه‌های دستگاه‌ها

چالش‌های عقب ماندگی در عدالت

رویای ایرانی (روایت پیشرفت)

الگو‌های مطلوب و تمدنی پیشرفت در اجتماع، اقتصاد، سیاست

الگونگاری تجربه‌های موفق پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان

روایت پیشرفت در عرصه‌های کلان و راهبردی (هسته‌ای، فضایی، نانو بیوتکنولوژی، پزشکی و…)

معرفی نمونه‌های موفق مدیریت جهادی

روایت موفقیت‌ها و قهرمانی‌های ورزش کشور

روایت پیشرفت در حوزه‌ی فن‌آوری‌های نرم

روایت کنشگری در راستای حل مسئله توسط گروه‌های مردمی، دانشجویی و دانش آموزی

حافظه ملی

تاریخ فرهنگی-اجتماعی انقلاب اسلامی (آثار، چهره‌ها، مراکز، وقایع و جریان‌ها)

بازنمایی مقاومت فرهنگی انسان مسلمان ایرانی در مقاطع مختلف تاریخی (کشف حجاب رضاخانی، ممنوعیت روضه خوانی و…)

یادآوری مقاومت و ایثارگری ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس (خط مقدم و پشتیبانی از جبهه)

جریان‌شناسی اشرافیت سیاسی و زیاده‌خواهی جریان غرب‌گرا در سیاست، فرهنگ و اجتماع

مانع‌تراشی استعمار و استکبار در پیشرفت جوامع مسلمان

نقش فرهنگ عامه در تقابل تاریخی با استعمار

وادادگی جریان غربگرا در مقابل دشمن بیگانه

بازخوانی تجریه برجام و ساده‌اندیشی جریان غرب‌گرا

جنگ اقتصادی

عناصر و مراکز پیشرو در کم‌اثرسازی و بی‌اثرسازی تحریم‌های اقتصادی

الگو‌های موفق بومی در پیشرفت اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی: فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی در شرایط جنگ اقتصادی

روایت قهرمانان جنگ اقتصادی

اهمیت تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور

نقش روستا و ظرفیت‌های آن

الگو‌های اسلامی در اقتصاد (قرض‌الحسنه، وقف، تعاون و …)

روایت الگو‌های موفق بین‌المللی در مواجهه با تحریم بدون تکیه به نظام سلطه

جنگ فرهنگی

هویت زن انقلاب اسلامی و تقابل غرب با آن

الگوی خانواده ایرانی اسلامی

شاکله شخصیتی و هویتی نوجوانان

مواجهه جریانات متحجر و مقدس‌نما با انقلاب اسلامی از شروع نهضت امام خمینی (رَحْمَه الله عَلیه) تاکنون

حرکت‌های آتش‌به اختیار و مردمی در حوزه‌های فرهنگی و هنری

ظرفیت‌شناسی و بررسی تجربه‌های موفق مساجد

ظرفیت‌های جبهه فرهنگی و هنر انقلاب در مواجهه با جنگ نرم

دانشگاه؛ دِژ دانش

کنشگری دانشجویان در مقاطع مختلف تاریخی علیه آمریکا

جهاد و شهادت در آموزش عالی (اساتید شهید و …)

مبارزات دانشجویان و اساتید آزاده‌ی ایران و جهان در حمایت از فلسطین

نقش دانشگاه در ارتقاء فناوری و صنعت کشور با محوریت پارک‌های علم فناوری

روایت تقابل دانشجویان در بلوای ۱۴۰۱ و فتنه ۱۳۸۸

پدیده مهاجرت؛ تهدید‌ها و فرصت‌ها

آسیب‌شناسی تضعیف دانشگاه فرهنگیان

ساز و کار تخصیص ظرفیت رشته‌های آموزش عالی مانند پزشکی

ب) «فیلمِ‌ما» (نهضت مردمی تولید محتوا)

در این بخش، عموم مردم، به ویژه نوجوانان می‌توانند با هر نوع دوربین تصویربرداری یا تلفن همراه از سوژه‌های محیط زندگی خود فیلم بسازند و در رقابت شرکت کنند. جهت تولید یک اثر بهتر، علاقه‌مندان می‌توانند از جزوه آموزشی آماده شده به این منظور دریافت از اینجا کمک بگیرند.

ج) اکران مردمی

اکران مردمی جشنواره عمار، یک ایده راهبردی و از ارکان اصلی جشنواره عمار است که برای ارتقای کمی و کیفی فیلمسازی و سینمای انقلاب اسلامی و جلوگیری از انحراف آن ایجاد شده است. بر این اساس، نیرو‌های خودجوش مردمی در سراسر کشور، به دیده‌شدن آثار هنرمندان انقلاب اسلامی کمک می‌کنند. همچنین جمع زیادی از مردم در پشتیبانی مالی، حمایت رسانه‌ای، تأمین مکان یا تجهیزات اکران مردمی، شناسایی سوژه یا نقد آثار مشارکت کرده‌اند. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، ضمن تقدیر از همه کسانی که تاکنون بار اکران‌های مردمی را بی‌هیچ چشم‌داشتی بر دوش کشیده‌اند، از عموم مردم عدالتخواه و ضداستکبار، فعالان فرهنگی، دانشجویان، دانش‌آموزان، ائمه جماعت مساجد، هیئات مذهبی و هرکسی که امکان نمایش فیلم‌ها را برای مردم دارد دعوت می‌کند تا از طریق تارنمای جشنواره، در بخش اکران مردمی ثبت‌نام کرده و یاری‌گر سینمای انقلاب اسلامی باشند.

اولویت‌های سال جاری شبکه مردمی جشنواره عمار شامل: نمایش فیلم (پاتوق‌های ثابت نمایش فیلم)، برگزاری مراسم آیینی عمار (افتتاحیه‌های استانی و شهرستانی)، نهضت نقد آثار (تولید محتوا‌های تبلیغی آثار جبهه فرهنگی)، اکران‌مردمی آنلاین، پاسداشت پیشکسوتان جهاد، مبارزه، فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی و نمایش آثار بومی که تفصیل آن در فراخوان مجزا اعلام خواهد شد.

د) جوایز مردمی

جشنواره مردمی فیلم عمار با هدف نزدیک‌سازی تولیدات سینمایی به زندگی و دغدغه‌های واقعی مردم، بخش «فراخوان جوایز مردمی» را از دوره نهم جشنواره آغاز کرده است. در این دوره نیز جشنواره از همه مخاطبان (تشکل‌های مردمی، مؤسسات و افراد حقیقی) دعوت می‌کند موضوعات و دغدغه‌های مدنظر خود را در حوزه تولید آثار، در قالب فراخوان از سینماگران بخواهند و به فیلمسازانی که بهترین اثر را در این موضوعات تولید کرده‌اند هدیه‌ای مادی (نقدی و غیرنقدی) یا معنوی اختصاص دهند.

مقررات بخش رقابتی:

برای شرکت در جشنواره، ثبت‌نام اثر در AmmarFilm.ir و دریافت کد پیگیری از این سامانه، الزامی است.

صاحبان آثار بایستی نسخه باکیفیت آثار را به‌صورت فیزیکی (ارسال پستی یا تحویل حضوری به دبیرخانه) یا به‌صورت مجازی (قراردادن لینک بارگیری اثر در فرم ثبت‌نام) به دبیرخانه جشنواره تحویل نمایند.

آثار ثبت‌نامی، نباید در دوره‌های پیشین جشنواره شرکت کرده باشند.

تنها آثار ساخته شده در سال ۱۴۰۱ و سال‌های پس از آن پذیرفته می‌شود.

فیلم‌های ارسالی به دبیرخانه باید دارای فرمت ۲۶۴ (حداقل ابعاد ۱۹۲۰*۱۰۸۰) باشند. (نحوه تهیه خروجی مذکور دراینجا)

اخذ تأییدیه از تهیه کننده جهت شرکت اثر در جشنواره بر عهده ثبت‌نام‌کننده است.

دبیرخانه جشنواره با رعایت امانت در حفظ آثار، برای اکران عمومی آنها در دی‌ماه و بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور مختار است.