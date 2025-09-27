تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۵ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۴ با نمایش «لاک‌پشت و خرگوش» و برنامه‌های متنوع، میهمان کودکان و خانواده‌ها در شهر‌های مختلف استان آذربایجان شرقی خواهد بود.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این برنامه‌ها در شهر‌های سراب و مهربان (۵ مهر)، هریس و ورزقان (۶ مهر)، تبریز (رضوان‌شهر، ۷ مهر و ائل‌گلی، ۸ مهر)، اسکو (شهر جدید سهند)، بناب و مراغه (۹ مهر) و هشترود، چاراویماق و میانه (۱۰ مهر) برگزار می‌شود.

نمایش «لاک‌پشت و خرگوش» به نویسندگی منوچهر اکبرلو و کارگردانی سعید صادقی، از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون، در این تماشاخانه اجرا خواهد شد. این نمایش که برگرفته از داستان نمادین لاک‌پشت و خرگوش است، ارزش آهسته و پیوسته رفتن را به تصویر می‌کشد و در پایان، مشارکت و همکاری جمعی را به کودکان آموزش می‌دهد.

همچنین، اجرای زنده برنامه‌ها در تماشاخانه سیار را سعید صادقی بر عهده دارد. همچنین، ویژه‌برنامه «ململ» برای پویش همکلاسی شبکه پویا به‌صورت پخش زنده سراسری همراه این برنامه‌ها خواهد بود تا تجربه‌ای جذاب‌تر برای مخاطبان رقم بزند.