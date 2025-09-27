به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه ناحیه لنده باگرامیداشت هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی جدید گفت: تقارن زیبای بهار تعلیم‌وتربیت و هفته دفاع مقدس که یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و ایثارگرانی است که با جان‌ودل برای حفظ این آب‌وخاک جان خویش را تقدیم انقلاب کردند را گرامی می‌داریم.

سرهنگ روح الله ویسی افزود: تجارب ارزشمند ما در طول هشت سال دفاع مقدس باعث شده است تا در دفاع مقدس ۱۲ روزه در مقابل شبیخون دشمن صهیونیستی در کمترین زمان ممکن با جایگزینی فرماندهان و دانشمندان شهیدمان و با استفاده از تاکتیک‌های بروز نظامی چنان عرصه را بر این رژیم کودک‌کش تنگ کنیم که با التماس به چندین کشور به دنبال آتش‌بس بودند.

وی گفت: این یادواره‌های شهدا برای ترویج این مسیر نورانی و توجه به صدور فرهنگ و ایثار و شهادت است چرا که هرکجا مقاومت و ایستادگی کردیم نتایج ارزشمندی را به دست آوردیم.

حجت‌الاسلام‌ سید مصطفی‌پور بهشت امام جمعه شهر سوق در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: یکی از برکات ارزشمند دفاع مقدس توسل و توکل به ائمه اطهار (ع) بود که در عملیات ها رزمندگان ما با تاسی جستن از معصومین (ع) به دل خطوط دشمن می‌زدند و موفق می‌شدند.

پور بهشت گفت: امروز برخی‌ها با خود تحقیری به دنبال ناتوان نشان‌دادن کشور در همه زمینه‌ها هستند ولی نمی‌دانند تنها کشوری در جهان که پوزه استکبار جهانی را به خاک مالید جمهوری اسلامی ایران بود و امروز تمامی تحولات جهان حول محور ایران است که این یعنی عزت و اقتدار ایران .

در ادامه نیز محمدباقر رضایی از مداحان اهل‌بیت (ع) با مداحی و سینه‌زنی یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و در ادامه نیز از خانواده‌های معظم شهدای این روستا تجلیل شد.