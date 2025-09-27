پخش زنده
سرشماری زنبورستانهای استان چهارمحال و بختیاری از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس سزمان جهاد کشاورزی استان گفت:: از تمامی زنبورداران انتظار میرود همکاری کامل را با کارشناسان جهاد کشاورزی، اتحادیه و تعاونیهای زنبورداران استان و شهرستانها به عمل آورند تا آمارگیری با دقت و صحت بیشتری انجام شود.
حسین بهرامی افزود: برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند آمارگیری و اطمینان از صحت دادهها، ضروری است زنبورداران در طول این مدت از جابهجایی و نقلوانتقال کندوهای زنبور عسل خودداری کنند.
وی هدف اصلی این سرشماری را گردآوری اطلاعات دقیق و بهروز از تعداد کندوها، کلنیها و میزان تولیدات زنبور عسل عنوان کرد و گفت: اطلاعات حاصل از این طرح، مبنای اصلی برنامهریزیهای آینده در حوزه صنعت زنبورداری خواهد بود و نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاریهای حمایتی، ارتقای تولید و توسعه پایدار این بخش ایفا میکند.