آیت‌الله معلمی در مراسم یادواره شهدای جویبار، از نقش آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در ظلم به ملت ایران در دوران دفاع مقدس و پس از آن انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله علی معلمی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان قائم‌شهر، در آیین یادواره ۳۰ شهید جنگ تحمیلی روستای کلاگرمحله جویبار، با اشاره به نقش کشورهای غربی در حمایت از دشمنان ملت ایران، گفت: آمریکا و برخی از کشورهای خائن اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، همواره به مردم ایران ظلم کرده‌اند.

وی افزود: در جریان مذاکرات گذشته، رژیم صهیونیستی با حمایت و همدستی آمریکا اقدام به حمله علیه کشورمان کرد و فرماندهان ارشد نظامی ایران را به شهادت رساند. این رفتارها نشان‌دهنده خصلت دشمنان، به‌ویژه آمریکا و برخی کشورهای غربی است که اسرائیل غاصب را در خط مقدم شرارت قرار داده‌اند.

آیت‌الله معلمی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات خارجی، گفت: جوانان کشور ما در طول هشت سال دفاع مقدس با لبیک‌گویی به امام خود، در دفاع از حق و مقابله با دشمنان غربی و آمریکای جنایتکار ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمنان بیفتد.

وی در پایان با تجلیل از مقام شامخ شهدای روستای کلاگرمحله، تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و روحیه مقاومت، در برابر توطئه‌های استکبار جهانی همواره پیروز بوده و خواهد بود.