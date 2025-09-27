وقف ۲ میلیاردی ریالی در حوزه بهداشت و درمان جغتای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان جغتای گفت: کمک ۲ میلیارد ریالی خانواده مرحوم علی اکبر جغتایی به بیمارستان ولیعصر (عج) این شهرستان، با هدف تأمین و بروز رسانی تجهیزات پزشکی مورد نیاز صورت گرفته است.

دکتر محمد غلامی افزود .این کمک مالی ارزشمند که به صورت مشخص، برای تجهیز بخشهای حیاتی بیمارستان از جمله اتاق عمل، بخش مراقبت‌ های ویژه (ICU) و اورژانس تخصیص یافته است نقش بسزایی در بهبود کیفیت خدمات درمانی و تسریع روند بهبود بیماران ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: این کمک در بعد معنوی نیز، به عنوان نمادی ماندگار از مسئولیت‌ پذیری اجتماعی و حس نوعدوستی خانواده جغتایی، موجب افزایش روحیه و انگیزه کادر درمان و افتخاری برای تمامی اهالی منطقه است.