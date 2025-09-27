پخش زنده
عکاس پیشکسوت دفاع مقدس از افزایش همبستگی مردم بعد از هر دو جنگ تحمیلی سخن گفت.
امیرعلی جوادیان عکاس پیشکسوت دفاع مقدس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: در زمان جنگ هشت ساله و ناخواستهای که به مردم ایران تحمیل شد، عکاسان چشم مردم بودند و به نظرم تصاویری که ثبت شده متعلق به ملت ایران است.
وی با اشاره به خاطرات عکسهای مشهور و ماندگار خود از فتح خرمشهر، افزود: فتح خرمشهر حادثه بسیار بزرگی بود و شادی بی حدی را به مردم ایران هدیه داد. رزمندگان با دست خالی توانستند خرمشهر را پس بگیرند، حتی در یکی از عکسهایی که من گرفتهام، رزمندهای را میبینیم که به جای پوتین کتانی پوشیده است، زیرا تجهیزات بسیار محدود بود.
جوادیان با بیان اینکه بیشترین شهید و مجروح بین همه رشتههای هنری متعلق به رشته عکاسی بوده است، اظهار داشت: عکاسها تاریخ نگاران معاصر هستند؛ نمیتوانم بگویم بهترین عکسی که از آن دوران دارم کدام است شاید هنوز بهترین عکس را اصلا نگرفتهام، اما عکسها همه آمیخته به روحیه رشادت و ایثار هستند.
این عکاس ادامه داد: در دفاع مقدس هشت ساله از همه سن رزمنده در جبههها حضور داشت و تنها جنگی بود که یک وجب از ایران را به دشمن ندادیم. جنگ ۱۲ روزه هم بر ما تحمیل شد و در هر دو جنگ ایران مظلوم واقع شد، اما حسن هر دو جنگ این بود که مردم بسیار همدل و همراهتر از قبل شدند.