به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای لرستان، سرهنگ علی اسدالهی در اين باره بيان کرد: ماموران ايستگاه بازرسی خمه اليگودرز حين کنترل خودروهای عبوري به يک دستگاه کاميون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از اين خودرو ۱۰ تن چوب درخت بيد فاقدمجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی اليگودرز با بيان اينکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان يک ميليارد ريال برآورد شده، اظهار کرد: در اين رابطه يک نفر دستگير و به مراجع قضائی معرفی شده است.

سرهنگ اسدالهي در پايان خاطر نشان كرد: مبارزه قاطع با قاچاقچيان به صورت ويژه در دستور كار ماموران انتظامي قرار دارد و شهروندان محترم هرگونه موارد مشكوك را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.