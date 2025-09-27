به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در دل صفحات کتابی که با جوهر ایثار نگاشته شده، صدای پرواز می‌آید؛ پروازی که از خاک مازندران برخاسته و در آسمان دفاع مقدس جاودانه شده است. کتاب «عبور از نهایت» اثر مسعود آب‌آذری، نه فقط یک مجموعه زندگینامه، بلکه روایتی است از پرواز مردانی که آسمان را به شهادت رساندند تا خاک وطن بماند.

در این اثر، ۱۳ خلبان شهید از مجموع ۳۰ شهید خلبان استان مازندران، با روایت‌هایی مستند و انسانی معرفی شده‌اند؛ از احمد کشوری، علی‌اکبر شیرودی و برات نمایان تا محمدعلی جهاندار و جواد امینی. هر فصل، پنجره‌ای است به زندگی مردانی که با بال‌های هوانیروز، از مرزهای خاکی عبور کردند و به نهایت رسیدند.

نویسنده، با دقت و احترام، لحظه‌های پرواز، نبرد، مجروحیت و شهادت این عزیزان را بازسازی کرده؛ گویی مخاطب در کابین هلی‌کوپتر نشسته و با هر سطر، به ارتفاعی تازه از ایمان و فداکاری می‌رسد. این کتاب، نه فقط برای خانواده‌های شهدا، بلکه برای نسل امروز، یادآور آن است که امنیت امروز، حاصل پروازهایی است که هرگز فرود نیامدند.

ناشر این اثر، سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که با انتشار این کتاب، نشان داد مازندران فقط سرزمین جنگل و دریاست، بلکه آسمان‌دار خاطره‌های پرواز نیز هست.

گزارش از زینب نجاتی