به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از جابه‌جایی قریب به ۷۹ میلیون مسافر در بیش از ۷ میلیون و ۳۸۱ هزار سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد. این آمار نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی سفرها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و استقبال قابل توجه مردم است.

داریوش باقرجوان افزود: در شهریور نیز شاهد افزایش بیش از ۲۰ درصدی سفرها نسبت به شهریور ۱۴۰۳ بودیم که گویای روند صعودی تقاضا برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. شرکت‌های مسافربری نیز در پاسخ به این افزایش تقاضا، علاوه بر سرویس‌های عادی، اقدام به برقراری سرویس‌های فوق‌العاده کرده‌اند.

باقرجوان سطح ایمنی سفرهای حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در این مدت را مطلوب ارزیابی و به اقدامات انجام شده با همکاری نیروهای سازمان راهداری، پلیس راه، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری برای تأمین ایمنی کامل سفرها اشاره کرد.

وی همچنین از خدمات مطلوب ارائه شده به زائران اربعین حسینی توسط فعالان این بخش قدردانی کرد.